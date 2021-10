JBr News #273 – O presidente de menos de 30%

Segundo o Datafolha, 59% dos brasileiros não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum

No JBr News de hoje:

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.Segundo o Datafolha, 59% dos brasileiros não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum. E, aparentemente, o presidente pouco se importa com isso, porque ele mais e mais fala somente para a sua claque mais fiel. Mas, no entanto, paradoxalmente, apesar disso ele continua no páreo. Por que isso acontece? É o comentário de hoje de Rudolfo Lago no JBrNews. Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!