JBr News #272 – É legítimo o aproveitamento político da CPI da Covid?

No JBr News de hoje:

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.Os senadores de oposição que hoje dominam a CPI da Covid querem fazer uma cerimônia com parentes de vítimas da pandemia. Há quem discuta essa exploração política da covid-19. Por outro lado, diante da dúvida quanto a possibilidade de responsabilização concreta do presidente Bolsonaro, seja pelo impeachment seja por crimes comuns, será ou não legítimo o uso político de uma investigação que, sendo do Congresso, é política? É o que discutem Rudolfo Lago e Alexandre Jardim no JBrNews de hoje. Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!