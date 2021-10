JBr News #270 – 580 dias de Lula preso

Segundo um interlocutor próximo de Lula, ele tem encarado os 580 dias que passou na prisão como uma espécie de intervalo no tempo

No JBr News de hoje:

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.Segundo um interlocutor próximo de Lula, ele tem encarado os 580 dias que passou na prisão como uma espécie de intervalo no tempo. É como se tudo retornasse ao ponto em que estava antes e, nesse sentido, ele mesmo, Lula age como antes agia. Assim, segundo esse interlocutor, não há na cabeça de Lula nada de estranho em conversar com a cúpula do MDB. Era exatamente o que ele fazia antes. É o comentário de Rudolfo Lago hoje no JBrNews. Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!