JBr News #268 – A voz desunida das ruas

Petistas agridem Ciro Gomes, que chama Lula de canalha, enquanto o PT resiste a ir às ruas

No JBr News de hoje:

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.Petistas agridem Ciro Gomes, que chama Lula de canalha, enquanto o PT resiste a ir às ruas junto com aqueles que articularam o impeachment de Dilma Rousseff. Esse é o grande dilema da organização dos atos contra o presidente Jair Bolsonaro: os interesses difusos e concorrentes dos grupos dificultam a união. É comentário de hoje no seu JBrNews. Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!