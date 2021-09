JBr News #266 – Juristas assessorando a CPI da Covid

A presença de juristas assessorando a CPI da Covid visa dar um caráter mais técnico ao relatório final

A presença de juristas assessorando a CPI da Covid visa dar um caráter mais técnico ao relatório final. Mas como a política acaba também entremeando os conceitos jurídicos, há três grupos dando consultoria à comissão, desde mais conservadores passando por mais progressistas. O JBrNews de hoje revela quais são esses grupos e como eles assessoram a CPI.