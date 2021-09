JBr News #264 – 1000 dias do governo Bolsonaro

Há uma máxima popular de que uma maçã estragada contamina toda a caixa

No JBr News de hoje:

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.O JBrNews inaugura hoje um novo formato. Em vez da conversa em formato podcast, faremos agora algo ainda mais fast, mais rápido. Comentários curtos sobre um fato principal do dia. Curtos, mas nem assim com menos análise. Hoje, falaremos sobre os mil dias de governo. Por que a popularidade de Bolsonaro caiu dos mais de 55% de votos que teve no segundo turno em 2018 para somente 22%? Talvez a explicação venha do fato de ser um governo eternamente pintado para a guerra. Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!