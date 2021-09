JBr News #262 – O extenso rol de crimes que a CPI da Covid indicará

Na sua reta final, a CPI da Covid tem uma consultoria de juristas comandada pelo advogado Miguel Reale Jr.

No JBr News de hoje:

Na sua reta final, a CPI da Covid tem uma consultoria de juristas comandada pelo advogado Miguel Reale Jr. para ajudar a imputar aos responsáveis os diversos crimes descobertos na investigação. E não faltarão crimes e serem imputados ao presidente Jair Bolsonaro. Desde crimes de responsabilidade, que podem levar ao impeachment, passando por crimes comuns, como contra a saúde pública, até chegar a crimes contra a humanidade, a serem julgados por cortes internacionais de direitos humanos. As conclusões finais do relatório da CPI da Covid são o tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade.