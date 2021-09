JBr News #261 – Ministro da Saúde ou ministro do Vírus?

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pegou covid e expôs-se ao risco de contaminar outras pessoas com quem teve contato, como o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson

No JBr News de hoje:

Como saldo final da desastrada viagem do presidente Jair Bolsonaro a Nova York para participar, sem ter tomado vacina, da Assembleia Geral da ONU, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pegou covid e expôs-se ao risco de contaminar outras pessoas com quem teve contato, como o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. Afinal, houve algo de positivo na viagem do presidente? É o que avaliam Estevão Damázio e Rudolfo Lago nesta edição do JBrNews, o podfast Imagem&Credibilidade.