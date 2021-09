JBr News #258 – Está definido que o páreo será entre Lula e Bolsonaro?

A pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (17) novamente reforça a impressão de que o páreo eleitoral do ano que vem será mesmo entre Lula e Bolsonaro

No JBr News de hoje:

A pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira (17) novamente reforça a impressão de que o páreo eleitoral do ano que vem será mesmo entre Lula e Bolsonaro, com grande vantagem a essa altura para Lula. Será que o quadro cristalizou-se mesmo nisso? Não haverá mesmo mais chance para uma alternativa? É o que analisam Estevão Damázio e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade.