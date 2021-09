JBr News #257 – André Mendonça subiu de vez no telhado?

Vai ficando cada vez mais complicada a situação do ex-ministro da Justiça André Mendonça

No JBr News de hoje:

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.Vai ficando cada vez mais complicada a situação do ex-ministro da Justiça André Mendonça. O tempo entre a indicação e a sabatina já é o maior desde a Constituição de 1988. E quanto mais demora, mais difícil vai ficando a aprovação do seu nome. André Mendonça parece ser a grande vítima do estilo do presidente Jair Bolsonaro. Paga pela corda eternamente esticada na relação entre os poderes. É o que comentam Estevão Damázio e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade.