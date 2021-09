JBr News #255 – Que responsabilidade tem Bolsonaro no avanço da pandemia?

A CPI da Covid retomou hoje seus trabalhos com o depoimento de Marcos Tolentino, suposto dono do FIB Bank

No JBr News de hoje:

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.A CPI da Covid retomou hoje seus trabalhos com o depoimento de Marcos Tolentino, suposto dono do FIB Bank, o banco que não é banco, envolvido no esquema de intermediação de vacinas da Precisa. É a reta final dos trabalhos. Muitos senadores apostam que um dos efeitos possíveis da CPI será apontar a responsabilidade do presidente pelo avanço da pandemia em cortes internacionais de direitos humanos. É o que comentam Estevão Damázio e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!