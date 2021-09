JBr News #253 – Até quando a tropa confiará no seu “Capitão”?

Depois do enorme recuo com a sua “Nota à Nação”, o presidente Jair Bolsonaro deixou sua tropa completamente desorientada

No JBr News de hoje:

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.Depois do enorme recuo com a sua "Nota à Nação", o presidente Jair Bolsonaro deixou sua tropa completamente desorientada. O filho 01 do presidente, Flávio Bolsonaro, escreveu nas redes sociais: "Confiem no Capitão". Mas quem entendeu o recuo? O que o presidente espera daqui para a frente de suas tropas? O recuo é para avançar novamente depois? Alexandre Jardim e Rudolfo Lago comentam o tema no JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade.