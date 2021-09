JBr News #252 – Barroso chama Bolsonaro de farsante. E agora?

“Todas as pessoas de bem sabem quem é o farsante”, disse o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil."Todas as pessoas de bem sabem quem é o farsante", disse o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso. Embora ele não tenha citado diretamente, é óbvio que Barroso fala do presidente Jair Bolsonaro. Foi o mais duro discurso em reação às palavras de Bolsonaro no Sete de Setembro. Até quando e até que ponto irá a resistência de Bolsonaro ao sistema político-eleitoral brasileiro. E que atitudes serão tomadas. É o que discutem Estevão Damázio e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade.