JBr News #250 – Bolsonaro sabe o que é ou quem compõe o Conselho da República?

No JBr News de hoje:

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.No discurso que fez em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro disse que iria convocar amanhã reunião do Conselho da República, órgão que é chamado para assessoramento em momentos de grave crise institucional. Ao ouvir isso, o líder da Oposição na Câmara, Alessandro Molon, disse desconfiar que o presidente talvez não saiba para que serve nem quem compõe o Conselho de República. Porque ele tem a participação de pessoas que fazem oposição ao governo. No caso, os líderes da Minoria na Câmara e no Senado, Marcelo Freixo e Jean Paul Prates. E mesmo o atual líder da Maioria no Senado é um arqui inimigo do presidente, o relator da CPI da Covid, Renan Calheiros. Ou seja, ficou mais com cara de bravata, na análise de Estevão Damázio e Rudolfo Lago neste JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!