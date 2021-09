JBr News #248 – Às vésperas do Sete de Setembro, semana foi intensa no Congresso

Diante da expectativa quanto às manifestações marcadas para o Sete de Setembro, o Congresso Nacional combinou esvaziar as suas atividades

No JBr News de hoje:

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.Diante da expectativa quanto às manifestações marcadas para o Sete de Setembro, o Congresso Nacional combinou esvaziar as suas atividades. Para evitar conflitos, não haverá CPI da Covid e também não deverá haver sessões deliberativas. Para compensar, a semana que termina foi intensa, especialmente na Câmara que votou o projeto do Imposto de Renda e o Código Eleitoral. Como ficarão esses projetos no Senado? É o que avaliam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade.