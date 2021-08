JBr News #244 – Manifesto dos empresários e banqueiros saiu no estilo Chaves: sem querer querendo

O manifesto assinado por empresários e banqueiros, que seria divulgado amanhã, acabou oficialmente adiado

No JBr News de hoje:

Diariamente, de segunda a sexta, a partir das 19h30, traremos a análise dos principais fatos da política, economia e acontecimentos da capital da república e do Brasil.O manifesto assinado por empresários e banqueiros, que seria divulgado amanhã, acabou oficialmente adiado. Mas seu conteúdo acabou vazando. Ou seja: o manifesto acabou se tornando conhecido meio que no estilo Chaves, o famoso personagem do seriado de humor infanto-juvenil mexicano: sem querer querendo. Os bastidores da discussão do manifesto são o tema do JBrNews de hoje, o podfast Imagem&Credibilidade. Veja as edições anteriores do JBr News e acompanhe também nosso programa semanal e inscreva-se no nosso canal no Youtube!