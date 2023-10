JBr News 2023 #208 – Curta e intensa. A semana em Brasília

O feriado do dia 2 de novembro, Dia de Finados, tornará a semana mais curta no mundo dos poderes em Brasília

O feriado do dia 2 de novembro, Dia de Finados, tornará a semana mais curta no mundo dos poderes em Brasília. Mas não menos intensa. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julgará o ex-presidente Jair Bolsonaro novamente. E o Congresso deve ter sessão para avaliar os vetos presidenciais. Dois deles ganham maior destaque: o arcabouço fiscal e o Marco Temporal das Terras Indígenas. Vetos que serão analisados em um ambiente que mudou nas últimas semanas na Câmara e no Senado, com humores azedados com relação ao governo, especialmente no Senado. É nesse ambiente que repercute a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na sexta-feira (27), admitindo que a meta fiscal de déficit zero não será cumprida. Fala que também repercutirá nos humores das próximas semanas, quando o Congresso analisa a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e o orçamento do ano que vem. Esse é o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.