JBr News 2023 #173 – Reforma ministerial virou casa de marimbondo

O presidente Lula passou meses adiando a definição da minirreforma ministerial para abrigar mais dois ministros do Centrão no primeiro escalão

O presidente Lula passou meses adiando a definição da minirreforma ministerial para abrigar mais dois ministros do Centrão no primeiro escalão. Quando, afinal, resolveu fazer, foi como mexer em casa de marimbondo. Lula chamou para conversar os ministros que pretende afastar – Ana Moser e Marcio França – para dar lugar a André Fufuca e Silvio Costa Filho, e eles reagiram. E reagiram também seus aliados, como o vice-presidente Geraldo Alckmin. E reagiram mesmo os que irão receber os novos ministérios, querendo engordar ainda mais o seu poder e o volume de dinheiro que irão administrar. Lula quer resolver tudo nesta quarta-feira (6), porque na quinta (7) viaja para a Índia, em nova viagem internacional. Conseguirá? Essa a análise de hoje no JBrNews. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.