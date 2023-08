JBr News 2023 #167 – A hora dos governadores na reforma tributária

O Senado fará nesta terça-feira (29) uma reunião que é considerada definitiva para a discussão de como ficará a reforma tributária

O Senado fará nesta terça-feira (29) uma reunião que é considerada definitiva para a discussão de como ficará a reforma tributária. Durante todo o dia, governadores de todo o país se revezarão em uma reunião no plenário defendendo suas posições sobre o novo modelo de impostos sobre o consumo. O grande ponto em discussão será como ficará o Conselho Federativo, que definirá como o produto dos impostos será distribuído entre os estados. Do texto aprovado na Câmara, saiu que esse conselho será proporcional ao tamanho dos estados, o que dá mais peso aos estados maiores, como São Paulo. Agora, os estados menores tentam reagir e refazer essa composição no Senado. O peso de cada um desses estados na discussão e como será essa queda de braço é o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.