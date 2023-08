JBr News 2023 #161 – Lula viaja de novo, e nada de ministérios

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajou para a África e adiou outra vez a nomeação dos ministros do Centrão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajou para a África e adiou outra vez a nomeação dos ministros do Centrão, André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE). Com esse novo adiamento, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), adia também outra vez a votação do arcabouço fiscal. E segue, assim, o impasse na Esplanada dos Ministérios. Antes de embarcar para a África, Lula reuniu-se com Lira, e deu algumas indicações do desenho que pretende fazer. Há caminhos esboçados, mas não sem outros problemas que precisariam ser resolvidos. Esses caminhos e seus obstáculos são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.