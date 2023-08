JBr News 2023 #160 – Bolsonaro mistura o público e o privado

A decisão do ex-ajudante de Ordens de Jair Bolsonaro tenente-coronel Mauro Cid agrava a situação do ex-presidente

A decisão do ex-ajudante de Ordens de Jair Bolsonaro tenente-coronel Mauro Cid agrava a situação do ex-presidente. Mauro Cid irá confessar que, de fato, vendeu joias e relógios que foram dados de presente a Bolsonaro e à sua mulher, Michelle. Dirá na confissão que cumpria ordens. Há uma série de crimes envolvidos nessa confissão, como descaminho e peculato. Mas, acima de tudo, há a triste mistura entre o público e o privado. A repetição do que é um vício cultural da elite pública brasileira, que parece sempre considerar que o cargo a torna dona dos bens que são públicos, que são da sociedade, bens dos quais essa elite é somente guardiã. Os tristes efeitos dessa mistura entre público e privado, verificada agora com Bolsonaro, são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.