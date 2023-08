JBr News 2023 #159 – Corrida contra o tempo para definir ministros e arcabouço

O tempo vai passando e nada da Cãmara definir a votação do arcabouço fiscal. Ela é importantíssima para as demais decisões econômicas

O tempo vai passando e nada da Cãmara definir a votação do arcabouço fiscal. Ela é importantíssima para as demais decisões econômicas. Sem o marco fiscal, o governo não pode fazer a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o orçamento do ano que vem e dimensionar de fato o volume de gastos com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A não ser que faça tudo pela regra do teto de gastos, o que significará cerca de R$ 200 bilhões a menos. E não haverá votação do arcabouço fiscal sem a definição da entrada dos dois deputados do Centrão no primeiro escalão do governo, decisão que agora só depende do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Que tem nova viagem marcada para o domingo (20), quando irá à África do Sul. Se Lula adiar de novo a decisão para depois da viagem, a irritação na Câmara será grande. É o que contam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.