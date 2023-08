JBr News 2023 #157 – Haddad e Lira: verdades inconvenientes

Em uma entrevista, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse o que é repetido em cada corredor da Esplanada dos Ministérios

Em uma entrevista, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse o que é repetido em cada corredor da Esplanada dos Ministérios: nunca um presidente da Câmara teve tanto poder quanto Arthur Lira (PP-AL). O problema é isso ser declarado dessa forma por um importante integrante do primeiro escalão do governo, diretamente envolvido nas negociações. A fala de Haddad foi o pretexto que Lira precisava para novamente adiar a tramitação do arcabouço fiscal, com todas as consequências políticas e econômicas que envolvem esse adiamento. Os efeitos das verdades inconvenientes ditas por Fernando Haddad são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.