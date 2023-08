JBr News 2023 #155 – Sem arcabouço, um PAC fake no Municipal

O governo lança a nova versão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no Teatro Municipal, no Rio de Janeiro

O governo lança a nova versão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no Teatro Municipal, no Rio de Janeiro. Mas a verdade é que, apesar de toda a pompa, o que será apresentado ganhará ares de anúncio meio fake. Porque o governo anunciará onde vai gastar sem a essa altura saber exatamente quanto terá para gastar. Para ter clareza de quais são os limites dos seus gastos, o governo precisa aprovar o arcabouço fiscal. E ainda não há uma data certa para que isso aconteça na Cãmara. Porque não há ainda uma data certa para a entrada dos deputados André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) no governo. Sem os ministros do Centrão, não há arcabouço. E sem arcabouço, não há PAC. É o que explicam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.