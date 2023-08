JBr News 2023 #154 – Uma pesquisa para Lula botar barbas de molho

O Instituto Quaest divulgou uma pesquisa nesta quinta-feira (10) que coloca mais luz sobre a difícil relação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o Congresso Nacional

O Instituto Quaest divulgou uma pesquisa nesta quinta-feira (10) que coloca mais luz sobre a difícil relação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o Congresso Nacional. Feita com parlamentares, a pesquisa reforça que Lula realmente só tem condições de ver aprovada a sua pauta no parlamento se negociar bastante. Para 35% dos deputados e senadores ouvidos, a gestão Lula é positiva, enquanto 33% a acham negativa. Ou seja, um empate. Quando, porém, se pergunta sobre a relação do governo com o Congresso, o número já sobe bastante: 41% consideram essa relação negativa. E essa avaliação negativa traz uma série de consequências, que Alexandre Jardim e Rudolfo Lago detalham no JBrNews de hoje.