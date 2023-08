JBr News 2023 #153 – A busca do marido ideal acelera a Guerra Fiscal

Em um debate na terça-feira (8), o senador Esperidião Amin (PP-SC) comparou a reforma tributária a uma crônica amorosa

Em um debate na terça-feira (8), o senador Esperidião Amin (PP-SC) comparou a reforma tributária a uma crônica amorosa, onde há uma mulher perfeita ou um marido ideal. “Você se casa, começa a conviver, e pode ter certeza de que logo vai aparecer uma decepção”, brincou ele. É nesse clima que começa a ser discutida a reforma no Senado. O debate do qual participou Amin, na Frente Parlamentar pelo Empreendedorismo, aponta para a disposição do Senado de alterar o formato do Conselho Federativo aprovado na Câmara, que garantiu aos estados um peso de decisão proporcional aos seus tamanhos. No Senado, estados menores querem se unir para alterar isso. E geram a reação dos maiores. É a guerra fiscal que se avizinha. Como explicam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.