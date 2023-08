JBr News 2023 #152 – Ficou tudo emPACado entre governo e Congresso

O governo planeja anunciar na sexta-feira (11) o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o seu conjunto de obras e investimentos para o país

O governo planeja anunciar na sexta-feira (11) o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o seu conjunto de obras e investimentos para o país. Mas como poderá de fato fazer isso se ainda não sabe quanto vai poder gastar? A definição do limite de gastos do governo depende da aprovação do arcabouço fiscal. E a essa altura o arcabouço não tem data para ser votado na Câmara. Na verdade, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não definir a reforma ministerial, determinando para que ministérios irão os deputados André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), o presidente da Cãmara, Arthur Lira (PP-AL), não vota o arcabouço fiscal. E sem arcabouço fiscal, não há Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), não há orçamento, não há PAC. Alexandre Jardim e Rudolfo Lago explicam esse entrave no JBrNews de hoje.