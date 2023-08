JBr News 2023 #151 – Tambores de guerra fiscal

A segunda etapa da discussão da reforma tributária, agora no Senado, vai cada vez mais ganhando ares de guerra fiscal

A segunda etapa da discussão da reforma tributária, agora no Senado, vai cada vez mais ganhando ares de guerra fiscal. No fim de semana, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou que os estados do Sul e Sudeste irão se unir contra os estados do Norte e Nordeste. Acabou depois recuando, ficou isolado, mas a verdade é que esse clima de disputa regional já vinha se anunciando. Ao contrário da Câmara, no Senado todos os estados têm o mesmo tamanho. E já vinha ficando claro que os estados menores poderiam se unir para modificar agora trechos da reforma que na Câmara beneficiaram os estados maiores, especialmente São Paulo. A entrevista de Zema mostra agora uma reação dos estados mais desenvolvidos. As consequências dessa guerra fiscal são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.