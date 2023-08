JBr News 2023 #150 – Enquanto Lula descansa, nada anda em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva resolveu tirar um fim de semana de descanso em Alter do Chão, no Pará

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva resolveu tirar um fim de semana de descanso em Alter do Chão, no Pará. Emenda o descanso com agendas na região Norte até terça-feira (8). E só pretende começar a ver como resolverá a entrada dos deputados André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) em seu ministério quando voltar. Assim, se Lula adia a decisão sobre a entrada no governo dos ministros do Centrão, o comandante do Centrão, Arthur Lira (PP-AL), adia também a votação do arcabouço fiscal. É em torno desse impasse que termina a semana política em Brasília. E as causas e consequências desse impasse são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.