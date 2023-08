JBr News 2023 #149 – Juros: política e economia de mãos dadas

Finalmente, o Conselho de Política Monetária (Copom) do Banco Central promoveu a esperada redução da taxa de juros

Finalmente, o Conselho de Política Monetária (Copom) do Banco Central promoveu a esperada redução da taxa de juros. E reduziu em um patamar maior do que a grande maioria dos analistas financeiros esperava. Foi uma redução de 0,5 pontos percentuais. A projeção é de novas quedas. Mas, para que isso aconteça, é preciso que a economia continue a andar de mãos dadas com a política. Que o ambiente político siga favorável à produção de boas notícias, como as aprovações do arcabouço fiscal e da reforma tributária no primeiro semestre na Cãmara. Mas há risco de esse ambiente político não permanecer favorável? É o que analisam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.