JBr News 2023 #148 – Congresso e governo esticam a corda e tudo trava

Os primeiros momentos de retomada das atividades do Congresso acabaram sendo de corda esticada. E, sem definições, tudo permanece travado. A demora do governo em definir para que ministérios irão os deputados André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) irritou o Centrão. Especialmente seu comandante, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). E, como reação, a Câmara resolveu que nada anda enquanto não estiver definida a mudança ministerial. Com isso, fica em compasso de espera a votação do arcabouço fiscal. As consequências desse jogo de corda esticada e indefinições são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.