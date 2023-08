JBr News 2023 #147 – De novo, nada definido no arcabouço fiscal

O Congresso retoma os seus trabalhos, e a primeira pauta importante será a votação final do arcabouço fiscal na Câmara

O Congresso retoma os seus trabalhos, e a primeira pauta importante será a votação final do arcabouço fiscal na Câmara. E, no que depender do relator entre os deputados, Claudio Cajado (PP-BA), todas as modificações no texto que foram feitas no Senado poderão cair. Isso significa que voltam a ficar ameaçados os recursos para o Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), para o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e para a Ciência e Tecnologia. O momento de votação do arcabouço ainda não está também definido. Alguns querem esperar as mudanças ministeriais para fazer a votação. Ou seja, o Congresso retorna e, com ele, retorna também o velho jogo de estica-e-puxa da política. Com suas consequências para o país. Como explicam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.