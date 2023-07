JBr News 2023 #146 – Feliz Ano Novo na Esplanada dos Ministérios

O primeiro semestre encerrou-se definindo algumas questões que ainda estavam pendentes

É o início do segundo semestre. Mas o clima na Esplanada dos Ministérios é de Ano Novo. O primeiro semestre encerrou-se definindo algumas questões que ainda estavam pendentes. A democracia ameaçada superou os riscos e consolidou-se. O governo sedimentou os parâmetros do seu projeto econômico. Obteve uma noção mais clara de qual é o tamanho da sua base de sustentação. Compreendeu o protagonismo do Centrão e da sua capacidade de definição das decisões no Congresso. Agora, o segundo semestre inicia-se com a consolidação desses pontos. O governo fará mudanças na Esplanada para fazer valer sua agenda e suas entregas. É o Ano Novo que se inicia. Como explicam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.