JBr News 2023 #145 – Termina o recesso. Pauta extensa para o segundo semestre

Terminado o recesso branco (não foi oficial, porque o Congresso não votou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO), as atividades políticas voltarão a funcionar a pleno na próxima semana. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve selar as novas mudanças ministeriais após uma reunião com os deputados André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), que deverão se tornar ministros. E as atividades no Congresso deverão reiniciar com a votação final na Cãmara do arcabouço fiscal. Mas o governo tem outros itens importantes que quer incluir na pauta, especialmente na área ambiental. Tudo isso é contado por Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrnews de hoje.