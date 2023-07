JBr News 2023 #144 – Bons ventos na economia brasileira. E isso é política também

A melhora na classificação de risco pela Agência Fitch aponta para o bom momento da economia brasileira

A melhora na classificação de risco pela Agência Fitch aponta para o bom momento da economia brasileira, com o segundo mês seguido de inflação negativa. Projeta para uma possível redução da taxa básica de juros na próxima reunião do Conselho de Política Monetária (Copom), marcada para a próxima semana. As condições que propiciaram esse bom quadro da economia brasileira são também políticas. Decorrem das atuações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), na condução dos processos que permitiram as aprovações do arcabouço fiscal e da reforma tributária no primeiro semestre. A associação dessas avaliações econômica e política são o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.