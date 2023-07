JBr News 2023 #143 – Por que Lula suspendeu a DR com Arthur Lira?

No final da semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva planejava ter uma DR com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL)

No final da semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva planejava ter uma DR com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Pretendia colocar tudo em pratos limpos, medir a real disposição do Centrão, que Lira comanda, em aderir ao governo, e a partir daí, definir que espaços daria ao grupo dentro do governo. A semana terminou e não houve a conversa. Também não acontecerá esta semana. Na verdade, a DR não acontecerá mais. Lula resolveu mudar de tática na negociação. Ainda dará espaço ao Centrão, mas não irá mais negociar esse espaço com Lira, mas separadamente com cada um dos partidos que compõem o grupo. Por que Lula mudou de tática é o que explica Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.