JBr News 2023 #141 – Brasil em compasso de espera: Lula e Lira adiam a DR

A semana passada terminava com a expectativa de uma conversa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Seria uma conversa definitiva na qual Lula mediria a real disposição do Centrão em colaborar com o governo para, então, determinar que naco de poder daria ao grupo liderado por Lira. Lula voltou da Bélgica, Lira voltou do Caribe, e a conversa não aconteceu. E nem acontecerá esta semana. Ficou somente para o retorno das atividades do Congresso, após o recesso branco, na semana que vem. Com a DR entre Lula e Lira adiada, ficam adiados também os próximos passos da relação política no país. É o que analisa Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.