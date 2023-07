JBr News 2023 #140 – Lula de volta para dar as cartas da reforma ministerial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou da viagem a Bélgica no final da manhã de quinta-feira (20) irritado com o que aconteceu na sua ausência

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou da viagem a Bélgica no final da manhã de quinta-feira (20) irritado com o que aconteceu na sua ausência. Vazamentos das negociações em torno de cargos no primeiro escalão fizeram aumentar a pressão do Centrão, colocando diversos ministros do governo na berlinda e gerando reações. Lula não gostou e chamou a atenção do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. De volta, o presidente retoma as rédeas dessa negociação. E quer inverter o jogo. Quer primeiro saber do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e dos partidos do Centrão qual é realmente a disposição do grupo de integrar o governo e entregar votos. É a partir do tamanho dessa intenção que ele, então, irá definir que naco de poder irá de fato ceder. É o que contam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBr News de hoje.