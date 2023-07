JBr News 2023 #139 – Na briga por cargos, quais são os anéis e quais são os dedos?

Enquanto o Congresso segue em recesso, o PT e os demais partidos fazem discussões sobre o seu relacionamento

Enquanto o Congresso segue em recesso, o PT e os demais partidos fazem discussões sobre o seu relacionamento. Enquanto admite que talvez tenha mesmo que ceder mais espaço para o Centrão dentro do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PT avalia até que ponto pode vir a ceder sem que isso acabe por descaracterizar completamente o seu projeto de poder. Como diz o ditado, o PT até admite perder anéis para não perder os dedos. Mas precisa, então, definir, quais são os anéis e quais são os dedos. O que pode ceder que não seja a perda da sua própria identidade. E, na outra ponta, os partidos do Centrão discutem até onde podem aderir sem também se descaracterizarem. Se querem os anéis, precisam manter os dedos para colocá-los. Essa discussão de identidades é o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.