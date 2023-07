JBr News 2023 #138 – Lula: acertos externos, desacertos internos

Do seu périplo pela Bélgica, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva volta elogiado pela mudança de postura

Do seu périplo pela Bélgica, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva volta elogiado pela mudança de postura. Lula costurou com o presidente da França, Emannuel Macron, um posicionamento que poderá afinal tirar a Venezuela do isolamento, mas condicionando isso ao compromisso venezuelano por eleições limpas. E houve avanços na construção do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Se a viagem termina com a impressão de acertos externos, no Brasil, porém, os desacertos políticos continuam. Assume o novo ministro do Turismo, Celso Sabino, mas com ele não vem de forma concreta a garantia dos votos do União Brasil. E a pressão por novos cargos continua. Será que Lula arrisca ceder e não obter nada em troca? É o que analisam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no Brasília Já de hoje.