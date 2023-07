JBr News 2023 #137 – Chuva de cargos para aplacar a sanha do Centrão

A troca de Daniela Carneiro por Celso Sabino no Turismo está longe de aplacar a sanha do Centrão por cargos no primeiro escalão do governo. Mas, enquanto resiste em ceder novos postos, o governo trabalha para reduzir esse apetite com outras medidas e cargos no segundo e terceiro escalões. A ministra de Gestão, Esther Dweck, por exemplo, trabalha uma medida provisória que criará cargos em áreas como Educação, Saúde e Meio Ambiente. E uma comissão reestrutura agora a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), autarquia cobiçada por suas várias superintendências, pelo orçamento de R$ 4 bilhões e pela possibilidade que tem de fechar convênios nos municípios. Alexandre Jardim e Rudolfo Lago explicam esses movimentos no JBrNews de hoje.