JBr News 2023 #136 – Promessas e entregas, o jogo do poder em Brasília

A capital federal amanheceu, nesta segunda-feira, semelhante a uma “cidade fantasma”. Poucos carros nas ruas, pessoas menos ainda, férias escolares, Congresso Nacional esvaziado, Presidente da República fora do país e o Judiciário de recesso. Apesar do cenário descrito, os movimentos continuam ainda que – aparentemente – paralisados. O jogo de poder determina que as entregas sejam feitas aos políticos, em especial os parlamentares, para que o governo federal consiga cumprir com as promessas que elegeram Lula. É nesse jogo do poder que a semana se inicia com a medição de forças entre política e economia. Assista agora no JbrNews, excepcionalmente hoje, somente com Alexandre Jardim.