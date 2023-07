JBr News 2023 #135 – Na Praça dos Três Poderes, é a política, estúpido!

No mundo exterior, vale a famosa frase de James Carville, ex-assessor do presidente dos Estados Unidos Bill Clinton: “É a economia, estúpido!”

No mundo exterior, vale a famosa frase de James Carville, ex-assessor do presidente dos Estados Unidos Bill Clinton: “É a economia, estúpido!” E, de fato, se a economia vai bem, tudo vai bem. Mas, na Praça dos Três Poderes, especialmente no Congresso Nacional, a máxima que vale é outra. Ali, “é a política, estúpido!” A semana terminou com diversas evidências disso. Se Lula conseguiu feitos na economia, foi porque teve se ceder às exigências feitas pelos políticos. Assim, a semana termina com a substituição de Daniela Carneiro por Celso Sabino no Ministério do Turismo. E com negociações no Senado para evitar derrotas. É o que explicam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.