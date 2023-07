JBr News 2023 #132 – Um dia de encontro entre o passado e o futuro

Na CPMI dos Atos Golpistas, irá depor o ex-ajudante de Ordens do então presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid

O dia em Brasília nesta terça-feira (11) é cercado de expectativas. Tanto relacionadas ao passado recente quando ao futuro próximo. Na CPMI dos Atos Golpistas, irá depor o ex-ajudante de Ordens do então presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid. O depoimento é considerado fundamental para ajudar a desvendar o que aconteceu no dia 8 de janeiro, quando grupos bolsonaristas invadiram e depredaram os três principais prédios da República. Um encontro, portanto, com o passado recente do país. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, terá uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para discutir os próximos passos da reforma tributária, como será agora a tramitação. Fundamental projeção, portanto, sobre o futuro próximo do Brasil. A importância desses dois fatos desta terça-feira é o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.