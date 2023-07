JBr News 2023 #131 – Lula está totalmente nas mãos do Centrão

A ficha de Lula caiu. É o Centrão quem dá as cartas, e define para que lado o vento sopra no Congresso Nacional

Não foi por acaso que, logo após a aprovação da reforma tributária, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva posou no Palácio da Alvorada ao lado dos principais líderes do Centrão. A ficha de Lula caiu. É o Centrão quem dá as cartas, e define para que lado o vento sopra no Congresso Nacional. E os números demonstram isso claramente. Enquanto se reduz a bancada dos deputados tidos como mais fieis ao governo e a bancada oposicionista mantém-se estável, o número dos que têm perfil incerto – às vezes estão com o governo, às vezes não – cresce de maneira exponencial. É o que mostram Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.