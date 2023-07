JBr News 2023 #130 – Reforma aprovada: quem perdeu foi o Jair

A semana termina com a aprovação da reforma tributária na Câmara, com resultados acachapantes

A semana termina com a aprovação da reforma tributária na Câmara, com resultados acachapantes. Foram 382 votos favoráveis no primeiro turno, 375 votos no segundo turno. O processo teve como seu principal comandante o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Sem dúvida, o grande vitorioso. Mas nada teria sido possível sem o apoio do governo. O presidente Lula poderá dizer que foi em seu governo que se aprovou uma reforma ansiada há 30 anos. E despontam como nomes fortes no cenário o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E quem foi o grande derrotado, que terminou isolado? O primeiro nome dele é Jair… O saldo final da reforma é o tema do JBrNews de hoje. Com Alexandre Jardim e Rudolfo Lago.