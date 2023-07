JBr News 2023 #129 – Lira inverte o jogo: o gato desceu do telhado

Quando alguns já achavam que a super semana poderia flopar, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), inverteu a pauta

Quando alguns já achavam que a super semana poderia flopar, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), inverteu a pauta e, num esforço conjunto com o governo e governadores, fez o gato descer do telhado. Lira colocou a reforma tributária, que antes seria votada por último, como primeiro item da pauta. Ao mesmo tempo, o governo liberou mais de R$ 2 bilhões em emendas orçamentárias. E uma conversa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, trouxe o governador para o campo de apoio da reforma. Um reforço importantíssimo que quebrou a resistência da oposição e de boa parte dos governadores. Com isso, abriu-se o campo para que a reforma tributária, tentada há décadas, venha afinal a ser aprovada. É o que explicam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.