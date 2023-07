JBr News 2023 #128 – Será que a super semana de Lira flopou?

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), previu para o parlamento uma super semana, na qual os principais itens da pauta econômica do país seriam analisados e aprovados

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), previu para o parlamento uma super semana, na qual os principais itens da pauta econômica do país seriam analisados e aprovados. Mas, iniciada a semana, a ideia de Lira parece ter pelo menos derrapado um pouco. A ideia inicial era que ainda ontem, terça-feira (4), a Câmara votasse a MP que retoma o voto de qualidade no Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf), que está trancando a pauta. Não houve consenso para a votação, que acabou adiada para hoje. E, com isso, fica adiado o restante da pauta: o arcabouço fiscal e a reforma tributária. E, no caso da reforma tributária, governadores e prefeitos desembarcaram com força em Brasília para colocar defeitos na proposta. Lira conseguirá contornar os problemas e manter a sua pauta? É o que analisam Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.