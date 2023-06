JBr News 2023 #124 – Bolsonaro: o dia da decisão

O julgamento de Bolsonaro e a decisão final sobre o processo definirá outros desdobramentos

No momento em que o JBrNews desta quinta-feira (29) estava sendo gravado, começava no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o julgamento que deve tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por oito anos. A decisão final sobre o processo define outros desdobramentos. No campo jurídico, a defesa de Bolsonaro tentará recursos no próprio tribunal e no Supremo Tribunal Federal (STF), dentro de uma estratégia de adiar o proferimento da sentença. No campo político, a decisão do TSE projeta também desdobramentos. Na edição de hoje, Alexandre Jardim e Rudolfo Lago analisam esses próximos passos.



