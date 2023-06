JBr News 2023 #115 – Do arcabouço ao julgamento de Bolsonaro, a semana promete

A semana termina com as festas de São João. Mas começa com muita atividade na Esplanada dos Ministérios

A semana termina com as festas de São João. Mas começa com muita atividade na Esplanada dos Ministérios. Enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca para nova viagem à Europa, em Brasília há muita coisa prometida na agenda. A começar pelo depoimento do advogado Tacla Duran no Congresso. Na terça-feira, a votação do arcabouço fiscal. Na quarta, a sabatina e provável aprovação do advogado de Lula Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal (STF). E, finalmente, na quinta-feira, o início do julgamento do Tribuna. Superior Eleitoral (TSE) que poderá tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Cada um dos pontos dessa extensa agenda recebe aqui o comentário de Alexandre Jardim e Rudolfo Lago no JBrNews de hoje.